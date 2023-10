Loco | lucchetto smart bluetooth senza chiavi di 1Control

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ideale per bici o monopattino,è ile azionabile direttamente daphone ewatch . Realizzato con un design anti smantellamento , scocca in ...

L'azienda bresciana 1Control, specializzata in dispositivi per l'accesso, ha annunciato, unsmart Bluetooth che funziona senza chiavi, azionabile da smartphone e smartwatch . La funzione d'uso diè ovviamente quella di unper mettere in sicurezza, per ...

LOCO è il lucchetto smart Bluetooth italiano. Lo ha fatto 1Control DDay.it

Zaini viaggio, lucchetti e organizer: i kit per viaggi sicuri e organizzati ilGiornale.it

Ideale per bici o monopattino, Loco è il lucchetto smart bluetooth senza chiavi e azionabile direttamente da smartphone e smartwatch. Realizzato con un design anti smantellamento, scocca in alluminio ...