LIVE Sinner-Shelton | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | Ruud eliminato | Korda in vantaggio su Cerundolo Non prima delle 12 30 l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Lo statunitense Sebastianha conquistato il primo set per 7-5. 10.20 Nel primo set 5-5 tra l’argentino Franciscoe lo statunitense Sebastianin caso di vittoria si ritroverebbe nei quarti di finale il vincitore di questa sfida. 09.20 Il magiaro Fabian Marozsan, che aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma in stagione, non si accontenta e si porta a casa anche lo scalpo del norvegese Casper, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (3) 3-6 6-4. A seguire si giocherà, poi, non12.30,. Buongiorno e benvenuti nella...