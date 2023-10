LIVE Sinner-Shelton | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | Ruud eliminato | in campo Cerundolo e Korda Non prima delle 12 30 l’azzurro

(Di martedì 10 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 Nel primo set 5-5 tra l’argentino Franciscoe lo statunitense Sebastianin caso di vittoria si ritroverebbe nei quarti di finale il vincitore di questa sfida. 09.20 Il magiaro Fabian Marozsan, che aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma in stagione, non si accontenta e si porta a casa anche lo scalpo del norvegese Casper, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (3) 3-6 6-4. A seguire si giocherà, poi, non12.30,. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 di ...

- Shelton: diretta tv e streaming La sfida trae Shelton, valida per gli ottavi di finale del Master 1000 di Shanghai e in programma intorno alle 12.30 italiane, sarà visibile in ...... Schitt Creel, Young Sheldon, All American, Blindspot, Roverdale e The. Complessivamente ... goal e singole azioni, servizi e interviste, e naturalmente i. Molto bella anche la sezione ...

Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

Sinner lotta e batte Baez in 3 set: è negli ottavi Sky Sport

Il ct duro: "Qui nessuno viene forzatamente". De Laurentiis cerca un'escamotage. Sinner in campo alle 12.30 ...L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il giovane talento statunitense nel Masters 1000 cinese: quando e come seguire il match ...