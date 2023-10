LIVE Sinner-Shelton | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Dritto inside in vincente diche lascia fermo l’avversario. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio diin uscita dal servizio. PRIMO SET 12:36 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con l’americano al servizio. 12:33 Accolti dall’applauso del pubblico che assiepa gli spalti del centrale, entrano in campo Jannike Ben. 12:29 Numero 20 ATPrappresenta un ostacolo da non sottovalutare per il campione del torneo di Pechino. Sarà sicuramente spettacolo. 12:25 Ancora qualche minuto di attesa prima di assistere all’ingresso in campo dei due protagonisti. Sessione serale del Masters 1000 diche si concluderà con la sfida tra il ...