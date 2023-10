LIVE Sinner-Shelton | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | avanza Korda L’azzurro in campo alle 12 30

(Di martedì 10 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Tiebreak vincente per. L’americanoai quarti ed attende il vincente di. Match che a questo punto inizierà12.30. A tra poco! 10.30 Lo statunitense Sebastianha conquistato il primo set per 7-5. 10.20 Nel primo set 5-5 tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Sebastianin caso di vittoria si ritroverebbe nei quarti di finale il vincitore di questa sfida. 09.20 Il magiaro Fabian Marozsan, che aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma in stagione, non si accontenta e si porta a casa anche lo scalpo del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (3) 3-6 6-4. A seguire si giocherà ...

- Shelton: diretta tv e streaming La sfida trae Shelton, valida per gli ottavi di finale del Master 1000 di Shanghai e in programma intorno alle 12.30 italiane, sarà visibile in ...... Schitt Creel, Young Sheldon, All American, Blindspot, Roverdale e The. Complessivamente ... goal e singole azioni, servizi e interviste, e naturalmente i. Molto bella anche la sezione ...

Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

Sinner lotta e batte Baez in 3 set: è negli ottavi Sky Sport

He admitted last month that the “scene has changed” with the likes of Carlos Alcaraz and Jannik Sinner now pushing Djokovic at the top of the game. “There was a gap, roughly between 2018-20, before ...Pablo Carreño Busta at the microphones of Punto de break confessed that he can't wait to return to play after the long elbow injury that has stranded him in recent months.