LIVE Sinner-Shelton 6-2 3-6 6-7 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’americano la spunta al tiebreak decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:18 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:17 8 ACE ed un doppio fallo per, che ha servito con il 73%. Difficoltà per l'azzurro con la seconda, dalla quale ha ricavato il 54% di punti. 15 ACE e 4 doppi falli per, che chiede tanto al suo servizio, dal quale estrae il 74% di punti con la prima. 15:16 Abbiamo assistito ad un'autentica battaglia. Ha fatto la differenza l'esuberanza atletica dello statunitense, cresciuto dopo un primo set dominato da Jannik. BENb. JANNIK2-6 6-3 7-6 (5).