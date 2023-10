LIVE Sinner-Shelton 6-2 1-4 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | passaggio a vuoto dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Decolla il dritto dal centro dello statunitense. 30-40 Palla del doppio break. Ennesimo errore con il dritto in uscita dal servizio dell’altoatesino. 30-30 Jannik si riscatta con una corposa prima esterna. 15-30 Arriva anche il primo doppio fallo. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’americano. 0-15 Ancora un errore con il dritto da parte di. 4-1 Game. ACE del tennista di Atlanta, che conferma con autorità il break. 40-15 Prima esterna vincente del numero 20 ATP. 30-15 Non passa il rovescio in avanzamento di. 15-15 Largo il lob di dritto di. 15-0 Stop volley di dritto perfetta dell’americano. 3-1 Break. ...