Lite Severgnini-Basile a La7 “Lei mette sullo stesso piano Israele e Hamas Non si fa” “Le democrazie occidentali non sono giardini di rose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Botta e risposta concitato a Otto e mezzo (La7) tra l’ex ambasciatrice Elenae il vicedirettore del Corriere della Sera, Beppe, che contesta radicalmente l’intervento precedente della sua interlocutrice. “molto perplesso per le sue parole – esordisce il giornalista – In Ucraina c’è un aggressore, che è la Russia, e un aggredito, che è Kiev. Allomodo abbiamo un aggressore, che è, e un aggredito che è. Quest’ultimo ha commesso molti errori, però non ha mai fatto niente del genere. Non possiamo e non dobbiamo paragonare una democrazia imperfetta a un’organizzazione terroristica”. E aggiunge: “È evidente che coi suoi errori il governo di Netanyahu ha fornito materiale adha sbagliato e faccio ...