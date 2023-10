L’Italia sta predisponendo un piano di evacuazione per viaggiatori e residenti in caso di eruzione del super-vulcano

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 10 ottobre 2023)si sta preparando a possibili evacuazioni da unvicino a Napoli, con il governo che sta lavorando per garantire che le misure necessarie siano in atto nelin cui sia necessario che ilascino l’area. I Campi Flegrei distano circa 20 chilometri da Napoli, una destinazione popolare per i turisti, soprattutto