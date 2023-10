L' Italia organizzerà Euro 2032 insieme alla Turchia | Gravina | ' Mancano solo 2 o 3 stadi'

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Uefa ha assegnato glipei del, ora è ufficiale. La candidatura congiunta italo - turca era l'unica in lizza. La presentazione della candidaturana è stata ...

"L'assegnazione di Euro 2032 all'con la Turchia è una svolta storica per noi. È una grande opportunità per rivoluzionare l'idea di infrastrutture nel nostro Paese". Lo dice Gabriele Gravina, ...Commenta per primo Ora è ufficiale: 42 anni dopo'90 il nostro Paese tornerà a ospitare un grande evento calcistico. Lo farà nel 2032 quando assieme alla Turchia il Belpaesela fase finale di quel campionato europeo già ospitato ...

