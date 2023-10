L’Italia incassa | ma impari a spendere Il dibattito al Csa sul Pnrr

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nel giorno in cuii 18,5 miliardi della terza rata e getta le basi per fare sua entro l’anno la quarta, al Centro studi americani in via Caetani si è ragionato del futuro del. Le riforme, o almeno parte di esse, sono ancora da mettere a terra e con esse i relativi investimenti. L’occasione è arrivata con il convegno “L’eredità del: prospettive costituzionali pere l’Europa”, nel corso del quale è stato presentato il volume: “Scritti costituzionali sul Piano nazionale di ripresa e resilienza”, a cura di Davide De Lungo e Francesco Saverio Marini. Dopo i saluti di Carlo Prosperi, capo segreteria del presidente della Commissione Cultura della Camera, Andrea Chiappetta, membro del cda del Cetro studi americani (che ha rivolto un pensiero al popolo di Israele) e di ...