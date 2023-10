L’Inps a caccia di medici fiscali | il bando e le scadenze

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 ottobre 2023)apre la ricerca di 512 nuovi dipendenti ai quali verrà assegnato un compito “odiato” da molti, ma strettamente necessario per le aziende. Parliamo dei, figure sempre più selezionate dall’istituto di previdenza che dal 10 ottobre 2023 fino alla fine del mese ha aperto ildi selezione con l’obiettivo di ampliare il proprio organico a disposizione.ai, i compiti A essere ricercati sono 512, figure “temute” dai lavoratori in malattia. Ildi concorso del, infatti, è rivolto alla ricerca di personale che sarà chiamato a svolgere le “funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per ...