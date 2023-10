L’influenza dei social media nei disturbi del comportamento alimentare e dell’immagine corporea

Leggi su dilei

(Di martedì 10 ottobre 2023) In una società sempre connessa e orientata all’apparenza, idel(DCA) stanno diventando una vera e propria epidemia. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel 2021 in Italia erano più di 3 milioni le persone coinvolte in queste patologie, la maggior parte di genere femminile. E secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il 59 per cento dei casi ha un’età compresa tra tredici e venticinque anni, mentre il sei per cento ha meno di dodici anni. Ialimentari, una complessa serie di condizioni psicologiche e comportamentali che coinvolgono la relazione con il cibo e l’immagine, stanno emergendo come una preoccupazione sempre più diffusa per questa fascia di età. E in questo contesto un fattore che merita particolare attenzione è il ruolo che i ...