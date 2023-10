L’inesauribile carriera del portiere a 41 anni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 10/10/2023 alle 11:52 CEST Il veteranoè arrivato al Villarreal per fare la panchina e si è rivelato decisivo Ha intenzione di proseguire ancora una o due stagioni: “Deciderà il club” Il detto popolare dice: «Miglioramenti concome il buono venni», alludendo al fatto che lo scorrere del tempo significa esperienza, saggezza ed esperienze. Un chiaro riflesso di ciò che Pepe Reina e Manu Trigueros sono per questo Villarreal. Due leggende del club, che hanno vissuto tutto, e che in questo momento difficile della stagionehanno tirato il carro nella decisiva vittoria in Europa League… come ai vecchi tempi, perché il veterano sa di più perché è saggio che perché è un veterano.’ ...