Lindstrom è come una borsetta di Chanel indossata ad un convegno di una tik toker neomelodica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le pagelle del tifoso di Napoli-Fiorentina, è stata un disastro.utilizzato solo per 30 minuti è uno spreco Meret: Si sta,a Pozzuoli, di notte su una faglia. Preso da un attacco d’ansia, sul palo colpito dai viola,reagisce con un passo di can-can. Si rifugia sulla linea, protetto dagli spifferi degli spatli e guarda, resta a guardare. Torna ragazzo, torna. Pollicino 4,5 Di Lorenzo: Fa fatica a tornare l’ala aggiunta dei tempi d’oro, cioè di pochi mesi fa. Ha la faccia smarrita di chi vede un carico di merci pregiate cadere dal baule e disperdersi per le vie. Prova a raccoglierle ma non c’è comunicazione Qualche ritardo in chiusura su Brekalo. Prova ad offendere, invano. Capitani Coraggiosi 6 Ostigard: Nzola non è cliente facile da gestire. Lo limita. Ha spesso il vizio di arretrare troppo in area e lascia finestre spalancate sulla ...