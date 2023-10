L' importanza degli ostacoli nel percorso educativo di crescita dei giovani

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) Non tutto è trauma e non tutte le esperienze traumatiche originano una traumatizzazione o disturbi psicopatologici legati al trauma. Per un sano sviluppo in un’ottica disoprattutto deiè necessario incontrare, in maniera tale da costruire esperienza, modelli e strumenti a cui attingere in età adulta per contrastare e superare criticità e difficoltà. L’odierna tendenza genitoriale spinge a identificare come traumi e minacce quelle che in realtà sono le normali esperienze di vita. Tale fenomeno viene definito come pantraumatismo. Il bambino e il giovane adulto non vengono visti, letti e percepiti nel loro potenziale, ma identificati come soggetti fragili che necessitano di essere difesi in quanto totalmente incapaci di affrontare le avversità e, come tali, da proteggere anche a distanza. Non è difficile ...