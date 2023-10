L’Importanza degli Alberi nell’Ambiente Urbano

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nelle intricate trame delle nostre città, gliemergono come custodi silenziosi della vita stessa. La loro importanza va ben oltre la semplice estetica; rappresentano una risorsa vitale per la sostenibilità delle comunità urbane. Glisono infatti un elemento chiave nella creazione di ambienti urbani sani e prosperi: essi agiscono come purificatori naturali dell’aria. Un albero adulto può infatti rimuovere fino a 70 kg di inquinanti atmosferici all’anno, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Questo significa una significativa riduzione di sostanze nocive come il biossido di azoto (NO2), il particolato fine (PM2.5) e il monossido di carbonio (CO). Oltre a purificare l’aria, glisvolgono un ruolo cruciale nel contrastare il riscaldamento globale. Un albero è in grado di assorbire e ...