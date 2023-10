(Di martedì 10 ottobre 2023) Il rocker porta sul palco i brani del nuovo album, Dedicato a noi, e i grandi classici. Ogni sera la scaletta sarà diversa: «Mi piace far riscoprire il gusto della sorpresa». E ferma la musica per un minuto di silenzio per ricordare il Vajont

Sul palco Lucianosarà accompagnato da Il Gruppo : Fede Poggipollini , Niccolò Bossini , ... approfondimento La probabile scaletta del concerto di Liguabue'Arena di Verona FOTOGALLERY ...ripercorre così gran parte della sua discografia , proponendo già'inizio " Piccola stella senza cielo ", prima di " Lambrusco & pop corn " e la recente " Così come sei ", che anticipa " ...

Ligabue all'Arena di Verona: «Di fronte alla guerra non possiamo stare zitti» Vanity Fair Italia

La probabile scaletta del concerto di Liguabue all'Arena di Verona Sky Tg24

Luciano Ligabue, 63 anni e un nuovo album da cantare tutto (il 14esimo ... Tutto per la musica e per il suo pubblico. Anche per questo non solo all'Arena (due date sold-out, 22 mila spettatori), ma in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ligabue in concerto: “Sessanta anni fa il Vajont, non possiamo permetterci di dimenticare” ...