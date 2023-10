Licei Musicali ad indirizzo jazzistico | le scuole casertane ammesse al finanziamento

(Di martedì 10 ottobre 2023) Caserta. Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa deidella Regione Campani saranno attivati corsi ae nei nuovi linguaggi. Sono diciassette le istituzioni scolastiche regionalialtra le quali sette: il Liceo Garofano di Capua, il Liceo Da Vinci di Vairano Patenora, il Liceo Cirillo di Aversa, l’ISIS Terra di Lavoro di Caserta, il Liceo Galilei di Piedimonte Matese, il Liceo Galilei di Mondragone e il Liceo annesso al Convitto Nazionale Nifo di Sessa Aurunca. Ognuna di questericeverà la somma di diecimila euro per attivare il nuovo

Curiosità: Il liceo musicale e coreutico è una delle scuole secondarie di secondo grado a cui si può accedere in Italia.

