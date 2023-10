L' FMI rivede la crescita globale al ribasso Colpa delle tensioni internazionali

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) “L’economiasta zoppicando, non sprintando”. Bisogna partire da questa immagine, usata dal direttore della Ricerca economica del FMI Pierre Olivier Gourinchas, per capire che il tagliostime didel Pil italiano fatto dal Fondo non è un problema italiano. È una frenata dell'economiae in particolare di quella europea, della quale siamo parte. Covid, guerra in Ucraina, crisi energetica, inflazione galoppante e ora la guerra tra Hamas e Israele (“che aggiunge instabilità” come ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in audizione al Parlamento sulla Nadef). Si zoppica tutti e per decine di ragioni non legate alle strategie economiche del governo. Nel World Economic Outlook presentato a Marrakech il Fondo Monetario Internazionale prevede unadello 0,7%, ...