Lexus LM | il minivan da viaggio di super lusso è servito Prezzi a partire da 135 mila euro – FOTO

(Di martedì 10 ottobre 2023) Chi l’ha detto che le monovolume sono morte? Mentre Volvo si prepara a presentare la sua, alimentata a batteria,gioca di anticipo con la LM, acronimo di “Luxury Mover”. Ovvero un, disegnato e progettato per offrire ai passeggeri, quattro o sette che siano, il massimo relax e comfort. L’auto è spinta da un propulsore ibrido di 2,5 litri di cubatura e 250 Cv di potenza. L’edizione con abitacolo a 4 posti, addirittura, presenta ampi sedili in stile jet privato: oltre alla regolazione elettrica, al riscaldamento e alla ventilazione, i sedili sono dotati di un sistema di supporto lombare a tasche d’aria con quattro regolazioni che consentono di riempire lo spazio tra lo schienale e il corpo del passeggero, assorbendo le vibrazioni. Per la prima volta in un veicolo, ...

Paolo Moroni, Diretore di Lexus Italia, a proposito di ciò ha dichiarato che per la sua azienda essere partner e Auto Ufficiale di un evento sportivo ...

Arriva nel Vecchio Continente il monovolume Lexus LM, acronimo di Luxury Mover, un minivan realizzato per attrarre nuovi clienti. (ANSA) ...Luxury Mover, due parole per descrivere perfettamente il nuovo Lexus LM appena sbarcato in Europa. Dopo le Luxury Sedan, le berline battezzate LS, il lusso giapponese si estende ...