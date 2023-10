L’Europa non ha ancora deciso che fare

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 ottobre 2023) A Bruxelles regna la confusione. L’attacco sferrato da Hamas contro Israele ha mandato in crisi la bolla europea. E ieri si è assistito a un teatrino di affermazioni e retromarce, che non restituisce un’immagine confortante delle istituzioni europee. Nell’arco di una giornata, dalla Commissione europea prima è arrivato il clamoroso annuncio di una «sospensione immediata di tutti i pagamenti» dei fondi Ue destinati ai palestinesi. Poi la precisazione che «gli aiuti umanitari continueranno finché ci sarà bisogno». Infine il chiarimento firmato dagli uffici di Ursula von der Leyen dopo un intenso pressing dell’Alto Rappresentante Josep Borrell: «Poiché non erano previsti pagamenti, non vi sarà alcuna sospensione dei pagamenti». Ma la decisione finale deve esserepresa. Un atteggiamento disorientato che è anche indice di un grande disallineamento tra gli Stati ...