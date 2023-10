Letizia Moratti torna in Forza Italia | ' Lo faccio per il mio rapporto umano con Berlusconi'

(Di martedì 10 ottobre 2023)in. Ad annunciare il ritorno dell'ex assessora lombarda al Welfare sarà Antonio Tajani in conferenza stampa. Lei stessa aveva annunciato in un'intervista recente di ...

Cosìin conferenza stampa alla Camera dei deputati per annunciare l'ingresso in Forza Italia. "Non rinnego nulla - aggiunge - del percorso che ho fatto in Regione. Questa è una fase ...torna in Forza Italia. Ad annunciare il ritorno dell'ex assessora lombarda al Welfare sarà Antonio Tajani in conferenza stampa. Lei stessa aveva annunciato in un'intervista recente di ...

Letizia Moratti aderisce a Forza Italia. Tajani: guiderà la Consulta della segreteria nazionale del partito Corriere della Sera

Letizia Moratti torna in Forza Italia: oggi l'annuncio alla Camera La Stampa

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato ai giornalisti in ingresso alla conferenza stampa che dovrebbe annunciare il ritorno in Forza Italia di ...“Il ritorno di Letizia Moratti nella casa politica di Forza Italia è una bella notizia per tutto il nostro partito e certifica, ancora una volta, la nostra grande credibilità, concretezza e affidabili ...