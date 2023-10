Letizia Moratti torna in Forza Italia dopo il flop con il Terzo polo | guiderà Consulta segreteria nazionale partito

(Di martedì 10 ottobre 2023) A volte rino., volto di spicco del centrodestra negli ultimi 20 anni ed ex sindaco di Milanoin. L'annuncio oggi alle 11 durante una conferenza stampa del leader delAntonio Tajani che le ha conferito il ruolo di guida delladella

Colpo di scena al centro,passa a Forza Italia spiazzando Matteo Renzi. Ecco le indiscrezioni alla base di questa decisionetorna in Forza Italia per guidare la Consulta della segreteria ...Antonio Tajani ufficializza la notizia che oramai era nell' aria da diversi giorni:ritorna in Forza Italia . " Ha una grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella città di Milano. Questo mi ha portato - annuncia il ministro ...

Letizia Moratti aderisce a Forza Italia. Tajani: guiderà la Consulta della segreteria nazionale del partito Corriere della Sera

Letizia Moratti torna in Forza Italia: oggi l'annuncio alla Camera La Stampa

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha dichiarato ai giornalisti in ingresso alla conferenza stampa che dovrebbe annunciare il ritorno in Forza Italia di ...“Il ritorno di Letizia Moratti nella casa politica di Forza Italia è una bella notizia per tutto il nostro partito e certifica, ancora una volta, la nostra grande credibilità, concretezza e affidabili ...