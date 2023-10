Letizia Moratti passa con Forza Italia e lascia il Terzo polo di Renzi | ora è in lizza per le Europee

(Di martedì 10 ottobre 2023)torna a casa. E cioè in. Questa mattina il segretario degli azzuri Antonio Tajani ne darà notizia durante una conferenza stampa con l'ex ministra della Pubblica Istruzione del governo Berlusconi. Ilggio non è banale perché, dopo la rottura di Cateno De Luca, vede sgretolarsi il progetto deldi Matteo(senza Carlo Calenda).fu la candidata alle ultime elezioni regionali in Lombardia proprio per il, quando all'epoca Calenda esembravano marciare uniti. All'ex sindaca di Milano nonché già presidente Rai andò male: arrivò terza con il 9, 8 per cento pari a 320mila preferenze. Che però potrebbero essere il suo ...

Giovedì mattina, all'hotel romano Bernini Bristol, in piazza Barberini, c'è stata una riunione tra lui, Letizia Moratti, Matteo Renzi, il socialista Claudio Signorile e il fondatore di "Moderati"

"Invito ufficialmente gli amici Letizia Moratti e Beppe Fioroni a non accostare più il mio nome e quello di Sud chiama Nord a Matteo Renzi", è netto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco