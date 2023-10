Letizia Moratti entra in Forza Italia sull’asse Bergamo | Milano e Roma

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023)in. Un dialogo aperto, cominciato già settimane fa e culminato con la notizia che, ormai, era nell’aria. Dopo infatti una serie di incontri con coordinatore regionale degli azzurri Alessandro Sorte e nazionale Antonio Tajani, la decisione è stata presa. Con un conseguente e importante cambio anche delle geometrie non solo a livello regionale, ma anche provinciale, in particolare con ripercussioni politiche importanti sul Norde in particolare sulla Lombardia.ha scelto di sposare la linea di, portando così il suo contributo, in particolare,. Il che non ...