(Di martedì 10 ottobre 2023) "Tra settembre e ottobre 2023 potrebbe cominciare una guerra contro di". Una previsione che oggi assume più le sembianze di una profezia, pronunciata con oltre un mese di anticipo rispetto al 7 ottobre scorso, giorno in cuiha iniziato il suosul territorio israeliano. Una...

... massimodi terrorismo e di comunicazione dell'Isis, pubblicata dal Messaggero . Secondo ... in maniera sotterranea, da strategiesono governate centralmente,la rendono una vera arma. ...... li chiamava così il pivotdarle, Reilly Opelka, 17 ATP a febbraio 2022, oggi lontano dal tennis, perso dietro i suoi libri, le mostre e i molti amici stilistigli chiedono consigli per ...

L'esperto che aveva previsto l'attacco di Hamas in Israele Today.it

Diventa esperto in Cyber Security con Next TimeVision

«Una guerra contro Israele potrebbe cominciare a settembre o ottobre 2023». L'attacco di Hamas a Israele, compiuto sabato 7 ottobre, non è stato una sorpresa per tutti.la perizia di un esperto; l’orario in cui si sentono i rumori; il luogo; la persistenza del rumore. Il giudice riconosciuta l’esistenza dell’illecito, provato che il vicino sposti i mobili nella notte ...