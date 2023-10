L’esonero di Garcia costerebbe a De Laurentiis 2 | 8 milioni netti per due anni Corsera

(Di martedì 10 ottobre 2023) Deha scelto di temporeggiare conOramai non è un mistero che il presidente del Napoli, Aurelio Destia meditando di sostituire Rudialla guida del Napoli. Nella giornata di ieri, dopo la sconfitta contro la Fiorentina si sono ricorsi anche i nomi dei possibili successori, da Conte a Tudor.si è confrontato faccia a faccia con il presidente, scrive ilsubito dopo la partita, forse in quel famoso tantino dove si dice che si sia rinchiuso domenica sera “Aurelio Deè amareggiato. Deluso dal progetto-francese affidato a Rudiper il Napoli del dopo Spalletti. L’allenatore non è stato esonerato ma il suo tempo sta per scadere.ha fornito le sue spiegazioni già la ...

Calciomercato Napoli, decisodi Rudi GarciaSul futuro di Rudisi è concentrato poi il sondaggio lanciato quest'oggi sui canali social di Calciomercato.it. Rudi(LaPresse) " ...Il Napoli fatica a decollare in campionato. Il quinto posto è un risultato per la società deludente. La vetta è distante sette punti. Per questo Rudiè in bilico . Riflessioni in corso da parte di Aurelio De Laurentiis. Quella di oggi è stata una giornata molto intensa: cosa è ...