L' esercito di Israele conferma | La priorità è uccidere i capi di Hamas

Leggi su europa.today

(Di martedì 10 ottobre 2023) "Non fermeremo lo sforzo per eliminare gli alti ufficiali di. È la nostra prima". Lo ha detto il portavoce militare israeliano, ammiraglio Daniel Hagari, citato dal quotidiano israeliano Times of Israel.I soldati, ha proseguito il portavoce, continuano a cercare terroristi di...