Leclerc senza parole | la scoperta lo lascia di stucco

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il GP del Qatar è andato in bacheca con la Ferrari in difficoltà, come dimostrato dal team radio diNel weekend è andato in scena il GP del Qatar che sicuramente ha fatto audience per diversi motivi. Il primo riguarda ovviamente Max Verstappen. Infatti l’olandese è riuscito a laurearsi Campione del Mondo per la terza volta consecutiva a bordo della sua Red Bull. Verstappen ha così raggiunto mostri sacri della Formula Uno, come Ayrton Senna e Niki Lauda. Inoltre l’olandese è riuscito nell’impresa, inedita per la F1, di vincere il titolo iridato nella giornata di sabato. Infatti la matematica certezza della vittoria è arrivata nella sprint race, complice l’uscita di scena del compagno di squadra Sergio Perez. Il secondo motivo di audience riguarda invece le condizioni a cui auto e piloti sono stati sottoposti durante le gara della domenica. Infatti si sapeva che ...