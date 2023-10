Lecco | Zaffaroni rifiuta la panchina | la soluzione dopo l’esonero di Foschi

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’ una situazione delicata in casal’inizio di stagione da dimenticare. Il gruppo è partito nettamente in ritardola mancata iscrizione nel campionato di Serie B, poi ribaltata nei successivi gradi di giudizio. La squadra occupa l’ultima posizione con appena un punto conquistato in 6 giornate, frutto di 1 pareggio e 5 sconfitte, 5 gol fatti e 13 subiti. Ilè reduce dalla brutta sconfitta contro il Cosenza con il punteggio di 3-0 e la decisione è stata quella del ribaltone. Nella giornata di ieri il club ha ufficializzatodi Luciano. Il sostituto Sembrava fatta per l’arrivo adi Marco, ex allenatore dell’Hellas Verona. Il 54enne hato l’offerta e per il momento non ci sono ...

Commenta per primo Niente Marcoper il. Il tecnico ex Hellas Verona ha detto no alla proposta del patron di Nunno e dunque non prenderà il posto dell'esonerato Luciano Foschi in panchina. Per la sostituzione, in pole ......a caccia di un sostituto e le indiscrezioni delle ultime ore danno come favorito Marco, ... Novità sono attese nei prossimi giorni, con ilche alla ripresa del campionato sarà impegnato ...

TMW - Lecco, scendono le quotazioni di Zaffaroni: tecnico poco convinto della proposta TUTTO mercato WEB

Serie B | Calcio Lecco, stretta per Zaffaroni: incontro per l'accordo LCN Sport

Saltato l'accordo tra Marco Zaffaroni e il Lecco. L'ex tecnico dell'Hellas Verona ha valutato la rosa bluceleste e non sembra convinto della scelta. La pista più calda ora porta ad Andrea Malgrati ...Niente Marco Zaffaroni per il Lecco. Il tecnico ex Hellas Verona ha detto no alla proposta del patron di Nunno e dunque non prenderà il posto dell’esonerato Luciano Foschi in panchina. Per la sostituz ...