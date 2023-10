Lecce | per sottrarsi all’alcol test si spaccia per la sorella di un deputato | ma è una 41enne disoccupata

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Due carabinieri a Maglie, in provincia di, hanno vissuto una serata a dir poco movimentata a causa di una 41enne che ha dato loro molto filo da torcere. La donna, fermata dalla pattuglia dei carabinieri, si è rifiutata di sottoporsima poi ha cercato di “corromperli” millantando una presunta parentela con undella Camera. I militari hanno ignorato le sue parole e così la 41enne ha iniziato a dare di matto, costringendo i due carabinieri a chiamare l’1-1-8, cosa che però non è riuscita a placare la sua ira. L’alt al posto di blocco Tutto è iniziato quando E.M.M., 41enne disoccupata residente a Giurdignano, è stata fermata vicino piazza Tamborrino a Maglie ad un posto di blocco da due carabinieri che l’hanno invitata a sottoporsi ...

