Il nome chemaggiormente alla società nerazzurra è quello di Radu Dragusin , che sta ... guidati soprattutto da Rafaele Olivier Giroud nel secondo tempo. Il centrale rumeno è stato ...è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro. Miandare in vacanza con Rafa. Giroud è lo stesso del ...

Leao: "Mi piacerebbe essere capitano del Portogallo. Non sono titolare Non mi rende triste" TUTTO mercato WEB

MN - Burn: "Del Milan mi piace Leao e sono un grande fan di Theo Hernandez" Milan News

In Casa Milan arriva una notizia che sciocca tutti e fa tremare i tifosi rossoneri. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024.Blog Calciomercato.com: Fatico a fare un commento alla partita, ma non perché non abbia le parole per farlo, bensì perché quello che sta succedendo in Medio ...