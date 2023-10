Le previsioni Meteo per mercoledì 11 ottobre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +31°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Nazionale AL NORD Tempo asciutto al mattino con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia lungo il delta del Po e nubi basse sulla Liguria. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Liguria e settori adriatici. AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni ...