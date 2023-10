Le mostre del BIG EVENT alle Officine del Volo

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano si prepara ad abbracciare il “Big”, fiera-mercato della fotografia che si svolgerà questo weekend sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 presso ledel(exAereonautiche Caproni) in via Mecenate 76/5 d9.3019.00. Due giorni intensi aperti a tutti nei quali il pubblico potrà toccare con mano le ultime novità nel campo dell’imaging e della tecnologia più innovativa, incontrare da vicino i grandi fotografi contemporanei e confrontarsi con alcuni nuovi autori che hanno già raggiunto un’ottima capacità artistica ma ancora non sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e che metteranno in vendita a un prezzo sostenibile una loro opera fotografica. La manifestazione ha un palinsesto ricco e, oltre ai talk di cui abbiamo parlato ieri, ...