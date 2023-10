Le migliori offerte in assoluto del Prime Day di ottobre 2023 | selezionate da GQ

Leggi su gqitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ormai siamo in ballo, e allora balliamo. IlDay di, o meglio, la grande Festa delledi Amazon è ormai nel suo vivo, anzi, nel suo vivissimo: due giorni, 48 ore di sconti a tutto tondo - martedì 10 e mercoledì 11 - in cui possiamo trovare migliaia di prodotti in promozione che ci permetteranno di iniziare l'autunno togliendoci qualche sfizio qua e là. Con grandi soddisfazioni sul fronte tech, certo, tra smartphone, tablet, computer per lo smart working e auricolari per le nostre sessioni di fitness; ma troveremo ottime occasioni anche per rinfrescare il nostro guardaroba, ampliare la nostra collezione di orologi e rinnovare il comparto grooming di casa. Morale: questa sorta di secondoDay ci permetterà di bruciare sul tempo le ...