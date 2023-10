Le Borse europee volano con WS | Milano +2 | 30%

(Di martedì 10 ottobre 2023) La fiducia in un "ammorbidimento" della Fed sui tassi d'interesse Usa, che ieri ha portato Wall Street a cambiare decisamente il mood in positivo nonostante il rabbuiarsi dello scenario geopolitico ...

La fiducia in un "ammorbidimento" della Fed sui tassi d'interesse Usa, che ieri ha portato Wall Street a cambiare decisamente il mood in positivo nonostante il rabbuiarsi dello scenario geopolitico ...Seduta positiva per ledopo le tensioni per la guerra in corso tra Israele e Hamas. Il conflitto non sembra destinato ad estendersi e intanto alcuni esponenti della Fed hanno dichiarato non c'è più bisogno di ...

Borse europee in recupero, svetta Piazza Affari. Spread sopra i 200 punti Affaritaliani.it

La Borsa di Milano chiude in rialzo del 2,3%, incoronata regina in Europa. Tim, Nexi, Amplifon, Cnh, banche, auto, energia, utility, Leonardo, Piaggio, Juve: tutti i settori in rialzo. Spread Btp-Bund ...Spread torna sotto quota 200 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Seduta di sollievo per le Borse europee che rimbalzano dopo la ...