Le ballerine donne di Amici 23 convocate | altri pianti | cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi pomeriggio, martedì 10 ottobre 2023, è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del daytime di23. In questo nuovo imperdibile appuntamento con gli allievi del talent show di Maria De Filippi, lesono state messe alla prova. Che cosa sarà? Ve lo sveliamo qui di seguito.23, le: una di loro in sfida Lesono statein sala relax senza essere a conoscenza della motivazione. Le ragazze hanno iniziato a pensare a quale potesse essere il motivo della convocazione. Alcune di loro hanno pensato ad una prova sulla femminilità, magari con i tacchi. Le allieve si sono dimostrate un po’ spaventate perché non avevano la minima idea di che cosa stesse succedendo ...