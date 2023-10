Le anticipazioni del 10 Ottobre 2023 de La Promessa | il desiderio di Catalina

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 10, su Canale 5, a partire dalle 16.40, va in onda una nuova puntata de La. Il successo della soap spagnola continua a spopolare tra gli spettatori di Mediaset. Con le sue storie sorprendenti e i personaggi sfaccettati, nel giro di poco tempo, è riuscita a conquistare il cuore di molti. Nell’appuntamento di oggi, ci saranno tanti nuovi sviluppi. In particolare, Manuel vorrà scoprire qualcosa in più sul suo passato.desidererà recuperare la spilla e Pia avrà alcune richieste per Gregorio. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata de La. Tutte ledel 10de Lavorrà recuperare la sua spilla Nella ...