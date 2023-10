Lazio | Pedro saluta Hazard | «È stato un piacere condividere tanti momenti importanti con te»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023)Rodriguez, attaccante dellaed ex Chelsea, hato Eden, che oggi si è ufficialmente ritirato dal calcio giocatoRodriguez, attaccante dellaed ex Chelsea, hato Edensul proprio profilo Instagram, che oggi si è ufficialmente ritirato dal calcio giocato. PAROLE – «Grande carriera!! Èunimporcon te. Tutto il meglio per te e la tua famiglia in questo nuovo capitolo della tua vita».