Lazio | parla lo scopritore di Castellanos | «Così mi sono accorto di lui»

(Di martedì 10 ottobre 2023) German Brunati, DS del Montevideo Torque, hato di Taty, attaccante dellascoperto da lui Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio, German Brunati, DS del Montevideo Torque che ha lavorato da vicino con Tatynel 2017, hatodell’attaccante della, da lui scoperto. INIZI – «Gli ripetevo sempre che era stato un pazzo a lasciare la Universidad de Chile per venire al Torque. Cercavamo giocatori giovani, avevamo la possibilità di prendere 2 stranieri: il venezuelano Nahuel Ferraresi che avevamo visto al Mondiale U20 e una scommessa come Taty, che da attaccante esterno stava trovando pochi minuti nella Universidad de Chile. Ci siamo interessati e siamo rimasti sorpresi dalla sua decisione di ...

... dall'allenatore Paulo Sousa, per il quale sidi esonero con Inzaghi e Gotti in pole, ad ... Dopo una parentesi non fortunata allaè tornato allo Sporting, club nel quale era esploso, ...Quando unodi sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi ... Le due semifinali ( Società Sportiva Calcio Napoli - Fiorentina e Inter -) si giocheranno il 21 ...

Ciacciarelli: "Stiamo lavorando ad un Piano Porti del Lazio che ... Economia del mare

Lazio, l'assessore all'urbanistica di Roma parla del progetto ... Calciomercato.com

Rinnovo Zaccagni, Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha commentato la situazione con la Lazio: massima serenità tra le parti Intervenuto alla ‘Palermo Football Conference, Mario Giuffredi, agente ...L’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato della situazione riguardante il suo rinnovo con i biancocelesti: ecco le sue parole. In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al ri ...