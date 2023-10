L’avvento della stagione migliore per Bitcoin

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023) Adrian Zdu?czyk, noto analista e influencer nel mondo delle criptovalute, ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per laattuale di(BTC), la più capitalizzata delle criptovalute, attraverso un post su X (Twitter). Secondo Zdu?czyk, infatti, stiamo entrando nellapiù ottimistica per, e ha raccolto alcuni dati interessanti a sostegno di questa tesi: La sua previsione di settembre si è rivelata estremamente precisa. In media, ottobre registra un incremento del +20%. Dall’anno 2011 al 2023, ottobre ha mostrato una crescita circa il 70% delle volte. Il 28 ottobre è segnalato come il miglior giorno di trading dell’anno. Per il quarto trimestre, si prevede una crescita del +50%. Novembre è stato etichettato come il miglior mese per. Queste osservazioni ...