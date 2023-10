Lavoro e benessere mentale | Stimulus | “Oltre 8mila consulenze a collaboratori di aziende medio-grandi”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 10 ottobre cade la Giornata Mondiale della Salute(World Mental Health Day), istituita dall’OMS per aumentare la consapevolezza e promuovere la comprensione della salutea livello globale.Italia, un’azienda specializzata nella consulenza per ilpsicologico nei contesti lavorativi, ha presentato in anteprima il suo rapporto del 2023, focalizzato sullo stress, il disagio e il malessere tra professionisti e impiegati in Italia. Il “Quick Report 2023 – Dati di Utilizzo” ha analizzato i primi sei mesi dell’anno e ha rivelato che gli psicologi dihanno fornito 8040didi medie edimensioni. I dati raccolti indicano un aumento significativo nella ...

...di soluzioni dipersonale e familiare per i dipendenti. Questo è il sintomo che le aziende non sono più disposte a rischiare di perdere i talenti ed è la conferma che il mondo del...... Festival della Cultura digitale - è un'iniziativa incentrata sule il territorio , e ... In particolare il festival ospiterà ile la riflessione teorico/pratica di John Cascone e ...

Lavoro e benessere mentale, Stimulus: "Oltre 8mila consulenze a collaboratori di aziende F-Mag

Stress e salute mentale: come conquistare benessere sul lavoro ... Io Donna

La nostra salute mentale influisce sulla nostra vita e quotidianità. Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale e per celebrarla, ecco alcuni buoni motivi per leggere.Gli EBA (Employer Branding Awards) nascono per dare visibilità alle imprese italiane che si caratterizzano per una spiccata attenzione al benessere ...