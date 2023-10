L’autobus che va a fuoco

Leggi su butac

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sulla bacheca di un mio contatto, persona che ha scelto consciamente di seguirmi e quindi immagino si ritenga razionale, il 9 ottobre è stato pubblicato un post che riprende un video pubblicato su Instagram, questo: Nel video, per chi faticasse a visualizzarlo, si vede un autobus che sprigiona fiamme dal tetto, fiamme davvero molto potenti. Il video è condiviso su Instagram con una frase che vorrebbe essere ironica: “Green e per sempre” Sì proprio così, senza accento sulla e. A quanto pare infatti gli errori grammaticali e i refusi fanno simpatia nelle cerchie in cui circola principalmente disinformazione. E il mio contatto, per rimarcare quella che secondo lui è ironia, nella sua condivisione ha aggiunto: “ATAC ne ha ordinata una grossa fornitura”. Il problema è che, mentre i contenuti che il mio contatto posta sulla sua bacheca social hanno una diffusione ridotta, l’utente che ha ...