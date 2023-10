L’auto meno affidabile di tutte è vendutissima in tutto il mondo | milioni di persone in shock

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Fiat ha fallito con un preciso modello di automobili: sul fronte delle vendite è andata però fortissimo. La Fiat ha probabilmente fatto degli errori con questo preciso modello di automobile. Una macchina che risale a pochi anni fa, che si trova ancora regolarmente in vendita in concessionaria. Negli ultimi anni la casa automobilistica si sta dirigendo verso l’elettrico. Nel 2024 sarà la volta della nuova Panda, dopo aver svelato la nuovissima 600e. La nuova Panda diventerà tra l’altro un B-Suv, lo stesso segmento caratteristico delche andremo ad analizzare a brevissimo. La Fiat 500X fa parte del segmento B, dato che si tratta di un B-Suv. La 500x vende tantissimo inil, nonostante le recensioni su questa vettura non siano certo le migliori. Recensioni negative sulla 500x: i dettagli In particolare, Carbuyer.uk lo ...