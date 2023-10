Lautaro Martinez | solito problema Nazionale | Inzaghi incrocia le dita – CdS

(Di martedì 10 ottobre 2023)è stato ovviamente chiamato dall’Argentina per gli impegni contro Paraguay e Perù e tornerà a disposizione solo due giorni prima la ripresa del campionato. Come evidenziato dal Corriere dello Sport,che si presenta durante la sosta. Simonele. LA PAURA – Nella notte tra giovedì e venerdì è atteso dalla sfida casalinga contro il Paraguay, poi la settimana prossima nella notte tra martedì e mercoledì (alle 4 italiane)sarà impegnato nella trasferta a Lima sul campo del Perù. Tornerà in Italia soltanto giovedì, a quasi 48 ore dalla sfida esterna con l’Inter sul campo del Torino.spera che venga risparmiato nel minutaggio e soprattutto che non ...

Ecco chi mancherà al tecnico nerazzurro: Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi (Italia);(Argentina); Hakan ...

L'attaccante nerazzurro è atteso dai prossimi impegni con la Seleccion, e tornerà in Italia solamente giovedì prossimo ...L'attaccante dell'Inter giocherà due gare con la Nazionale e accumulerà altri minuti. Inzaghi non può farne a meno e spera torni in condizione ...