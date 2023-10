Lautaro Martinez già in doppia cifra superata! | inizio stagione travolgente

(Di martedì 10 ottobre 2023)in questoha già realizzato ben undici gol. Un balzo rispetto alle tre siglate nelle prime dieci partite della scorsa. Così come evidenziato dal Corriere dello Sport.SUPER –all’Inter è a dir poco imprescindibile, lo è ancora di più con una fascia da capitano al braccio. Sono undici le reti siglate nelle prime dieci partite stagionali. In campionato è arrivato alla svelta ine in classifica marcatori c’è già un vuoto pesante. Il centravanti argentino sta andando al doppio della velocità delle passate stagioni. Le 11 reti rappresentano ben altro bottino rispetto alle 3 segnate l’anno scorso nello stesso periodo mentre nel triennio dalla ...

e Thuram guidano i nerazzurri con la loro forma smagliante mentre i due vice fanno una fatica tremenda. Sanchez e Arnautovic sono ancora fermi a zero, così come zero sono pure i loro ...Ecco chi mancherà al tecnico nerazzurro: Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi (Italia);(Argentina); Hakan ...

Bomba Inter, pronto il colpaccio in attacco | 30 milioni e chiusura immediata - Romanista Romanista

L'Inter 2023/24 ha un'unica grande certezza e no, non è la solidità difensiva, né l'ampiezza delle scelte a centrocampo e nemmeno uno stile di gioco più che consolidato, che in ogni restano dati impor ...Io ho sempre detto che Lautaro Martinez è il vero capitano di questa squadra, da quando ha preso la fascia ha preso un cambiamento incredibile, una leadership eccezionale. Il Mondiale, la fascia, ...