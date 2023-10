L’attività semplicissima che se fatta ogni giorno riduce il rischio di ictus | lo studio

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 10 ottobre 2023) I ricercatori della Tulane University hanno scoperto che un’abitudine apparentemente banale può salvarci da un evento grave come l’. I numeri sono impietosi.anno negli ospedali italiani decine se non centinaia di migliaia di persone finiscono ricoverate per attacchi di cuore e altre patologie legate all’aterosclerosi, che si verifica quando le arterie si restringono, rendendo difficile il flusso del sangue al loro interno. E purtroppo decine di migliaia perdono la vita a causa di un. Ecco allora che vale decisamente la pena di prendere in considerazione quanto emerso da un nuovoa proposito di una semplice “buona pratica” capace di ridurre ildi eventi così gravi. La prima cosa da fare per scongiurare ilè adottare un sano stile di vita: niente ...