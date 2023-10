Latina Incidente stradale in via del Crocifisso | due persone ferite

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 10 ottobre 2023)– Nella tarda mattinata di oggi i Vigili del Fuoco disono intervenuti per un, tra un furgone ed una autovettura, dove risultano essere, apparentemente in modo non grave, due. Il sinistro si è verificato in strada delnel territorio del Comune di. L’intervento è stato necessario L'articolo Temporeale Quotidiano.