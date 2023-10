L’approfondita analisi di Bandecchi | “Chi se ne frega se scoppia la Terza guerra mondiale Se Israele spiana Gaza sono contento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Rischioper quello che sta succedendo in? E chi se ne. Sealmeno poi staremo in pace per 80 anni”. Così Stefano, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa popolare, a margine della presentazione del candidato sindaco di Perugia, l’ex calciatore Davide Baiocco. “Io sto con– ha ribadito – e sefa bene. Ho difeso a suo tempo i palestinesi e ho visto ragazzi morire per Sabra e Shatila ma mi ero già stranito quando fecero l’attentato a Fiumicino. Oggi questo gruppo di palestinesi sta con l’Iran e sinceramente a me sta sul… sia l’Iran che i palestinesi che stanno con loro. Per quanto mi riguardafa bene a fare quello che ...